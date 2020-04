Novo caso de covid-19 no hospital de Ponta Delgada pode não ter ligação a cadeia já identificada

Os Açores identificaram hoje um novo caso positivo de covid-19 entre os profissionais de saúde do hospital de Ponta Delgada, que poderá não estar relacionado com a cadeia de transmissão detetada anteriormente na unidade de saúde.

"À partida não temos indicação, nem informação ainda de que possa estar relacionado com a cadeia de transmissão secundária que se desenvolveu e que estará praticamente circunscrita no hospital", afirmou hoje, em Angra do Heroísmo, o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto no arquipélago.

Os Açores registaram hoje três novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos na ilha de São Miguel: duas mulheres de 75 e 86 anos, utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, e um homem de 35 anos, profissional de saúde no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.

Além deste caso, as autoridades de saúde estão também a apurar a origem da infeção num cidadão sem-abrigo no concelho da Ribeira Grande (São Miguel) e de duas cadeias de transmissão local detetadas em Ponta Delgada.

"Importa definir se esses casos positivos não originaram novos casos positivos, não criaram novas cadeias de transmissão e enquanto não tivermos isso assegurado não podemos baixar a guarda e descansar", salientou Tiago Lopes.

Segundo o também diretor regional da Saúde dos Açores, estão já identificadas "dezenas de contactos próximos" para tentar aferir o "foco de infeção" e a possibilidade de ter sido originada uma nova cadeia de transmissão local.

"Neste caso concreto do profissional de saúde, atendendo às restrições de ligações aéreas das últimas semanas, não havendo contacto com o exterior, preocupa-nos pelo facto de eventualmente ter tido algum contacto na comunidade, que tenha provocado a sua infeção pela covid-19", admitiu.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde foi detetada uma cadeia de transmissão secundária, iniciada no concelho da Povoação, foram já confirmados cinco casos positivos de covid-19 em utentes e 13 em profissionais de saúde, três dos quais na sequência de viagens ao exterior (dois deles entretanto recuperados).

A Autoridade de Saúde Regional decidiu, por isso, fazer um rastreio à infeção pelo novo coronavírus na unidade hospitalar, testando todos os profissionais de saúde e utentes, tanto os que estão atualmente internados, como os que tiveram alta no último mês, mesmo que tenham já regressado à sua ilha de residência.

Já foram detetados 190 resultados negativos neste rastreio e estão a aguardar colheita de amostras e ou resultado laboratorial outros 105, mas, no total, deverão ser englobadas "mais de um milhar de pessoas".

Ao todo foram já detetados 21 casos positivos de covid-19 em profissionais de saúde nos Açores, ainda que quatro tenham histórico de viagens ao exterior e dois tenham sido infetados em contexto familiar.

No lar do Nordeste foram já confirmados nove casos de infeção pelo novo coronavírus em utentes (tendo morrido três) e outros sete casos em profissionais de saúde, que por sua vez a transmitiram a contactos próximos, mas, segundo Tiago Lopes, a cadeia, iniciada na Povoação, que conta já com mais de 30 casos positivos, estará "na iminência de ser concluída".

"Todos os contactos identificados dos últimos casos positivos relacionados com o lar do Nordeste tiveram resultado negativo. Tudo leva a querer que tenha findado ali no concelho do Nordeste e não se terá propagado a nível comunitário", realçou.

Foram hoje detetados ainda três novos casos de recuperação (dois na ilha de São Jorge e um na Terceira), aumentando para 14 o número total.

Questionado pelos jornalistas, o responsável da Autoridade de Saúde Regional disse que o tripulante do navio cruzeiro Marella Explorer II, que tinha sido resgatado por outros motivos de saúde, foi testado por infeção pelo novo coronavírus e teve resultado negativo.

Desde o início do surto foram confirmados 105 casos de covid-19 nos Açores, 86 dos quais estão ativos, tendo ocorrido 14 recuperações (seis na Terceira, quatro em São Miguel, três em São Jorge e uma no Pico) e cinco mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos até ao momento (68), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (quatro).

Estão internados nos três hospitais da região e no Centro de Saúde do Nordeste 21 utentes, cinco dos quais em cuidados intensivos.

Em vigilância ativa estão 2.098 pessoas e 278 aguardam por colheita de amostras ou resultados laboratoriais.