Novo centro de saúde reabilita antiga escola em Pombal

Requalificação do jardim de infância deve ter início em junho e tem duração de um ano.

Por José Durão | 09:51

É no edifício do antigo Jardim-Escola do Louriçal, Pombal, que vai nascer o novo polo de saúde da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Vale do Arunca.



Numa vila ameaçada pela perda de serviços nos últimos anos - a Caixa Geral de Depósitos encerrou a sua dependência no final de 2018 - este é um sinal positivo que agrada tanto à população como à junta de freguesia.



"Estamos a falar de um universo de cinco mil utentes", disse José Manuel Marques, presidente da Junta de Freguesia. "Foram três anos de muita dificuldade para conciliar aquilo que seria o aceitável para a questão da saúde", admitiu.



A Administração Regional de Saúde do Centro chegou a equacionar o encerramento da unidade de saúde local, mas a pressão exercida pelos moradores travou o processo. "A determinada altura, parecia que estava tudo a correr mal", confessou o autarca. "Mas o povo protestou e mostrou um desagrado muito grande na altura", recordou.



A escolha do espaço, localizado a poucas dezenas de metros do local onde agora se encontra o centro de saúde, pretende "aproveitar um investimento" extinto quando as escolas da freguesia se juntaram no novo centro escolar.



As obras de requalificação necessárias para a instalação da unidade de saúde estão orçadas em 715 mil euros, e têm um prazo de execução de um ano.



O espaço vai dispor de cinco gabinetes médicos, duas salas de enfermagem, duas salas de tratamento e uma sala de banho acompanhado, aproveitando uma área de 641 metros quadrados.



Os trabalhos deverão ter início em junho.