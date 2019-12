Novo comandante da GNR do Porto empenhado em melhorar condições dos postos

O novo comandante territorial da GNR do Porto, coronel Jorge Lodovico Bolas, definiu este sábado a melhoria das condições dos postos da GNR na região como uma das suas metas.

"O cuidado com as infraestruturas e com as condições de trabalho dos nossos militares é fundamental para animar na dificuldade todos aqueles que servem o cidadão. Se cada posto da Guarda é a casa de cada português, então tem que ser uma casa com dignidade e será isso parte do trabalho", disse Lodovico Bolas, que falava aos jornalistas após a cerimónia da tomada de posse.

O Comando da GNR/Porto desdobra-se em nove destacamentos e 33 postos.

A "dignidade das vítimas e o acolhimento da vítima" são outras faces do "cunho pessoal" que disse querer imprimir ao Comando do Porto.

Entre outras funções desempenhadas, Lodovico Bolas, de 47 anos, dirigiu o Comando Territorial de Castelo Branco.

Sucedendo na liderança do Comando do Porto a Silvério Ruas Moreira, que vai passar a exercer funções de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna em Marrocos.