Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo comandante da GNR quer mais proximidade à sociedade

Luís Botelho Miguel tomou posse numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa.

Por J.C.R. | 08:36

"Racionalizar recursos, modernizar e desmaterializar procedimentos, cooperar com outras instituições e organismos e reforçar a proximidade à sociedade."



Estes são os quatro pilares que o novo comandante–geral da GNR, tenente-general Luís Botelho Miguel, quer implementar no mandato que ontem teve início. O oficial, com 40 anos de carreira, os últimos oito na estrutura da Guarda, tomou posse numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa.



Para o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, este comandante-geral assume funções numa altura em que a corporação tem o "maior nível de investimento de sempre" e tem como desafio preparar a entrada dos primeiros oficiais generais formados na Academia Militar para a GNR.