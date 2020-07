Novo contingente de militares portugueses parte hoje para o Afeganistão

Um novo contingente de 128 militares portugueses partiu, na manhã desta terça-feira, para o Afeganistão, para integrar a missão da NATO "Resolute Support" durante os próximos seis meses.Estes militares constituirão três equipas em missão, nomeadamente, 118 militares do Exército português na Força de Reação Rápida e no Destacamento de Apoio Nacional, com a missão de vigilância e proteção ao aeroporto internacional "Hamid Karzai", em Cabul, e uma equipa de aconselhamento de Operações Especiais, constituída por 8 militares (2 da Marinha e 6 do Exército).Partiram, igualmente, dois militares do Exército português que assumirão funções no Quartel General desta missão da NATO.Na despedida estiveram presentes, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, o Comandante das Forças Terrestres do Exército, Tenente-general Martins Pereira, o Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tenente-general Marco Serronha, e o Comandante Aéreo da Força Aérea Tenente-general Justino Craveiro.A missão é, atualmente, comandada pelo General Austin Scott Miller, do Exército Norte-americano, e conta com a participação de 39 nações que compõem um contingente total de mais de 17.000 pessoas no terreno, entre militares e civis, com a missão de construir um futuro mais seguro para o Afeganistão.