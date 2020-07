Novo estatuto ajuda 200 mil ex-combatentes

Um complemento especial de pensão de 7% por cada ano de serviço, utilização gratuita de transportes públicos e um plano de apoio aos ex-combatentes em situação de sem-abrigo. Estas são algumas das medidas do Estatuto do Antigo Combatente, aprovado ontem na comissão parlamentar da Defesa Nacional.





O diploma, que ainda terá de ser votado no Parlamento, deverá beneficiar cerca de 200 mil pessoas, de acordo com fontes militares. Consagra o alargamento dos benefícios às/aos viúvas/os ou cônjuges sobrevivos, um apoio especial na saúde, como a isenção total das taxas moderadoras, um aumento do complemento especial de pensão e que se aplica a quem recebe a pensão social, por exemplo. A nova lei só entrará em vigor no próximo ano, com o Orçamento do Estado de 2021.