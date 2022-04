Um novo furto de contadores de gás - o segundo caso em dois dias - num prédio da Galiza, S. João do Estoril, Cascais, levou este domingo de manhã à retirada de 22 moradores de um prédio. A PSP investiga a vaga de furtos de contadores de gás no Bairro Novo do Pinhal - por causa de um outro furto no sábado já haviam sido retirados 33 residentes em dois prédios, com duas mulheres, mãe e filha, de 59 e 35 anos, a serem hospitalizadas por intoxicação por inalação de gás.









