O Sindicato Unificado da PSP (SUP) - uma das quatro estruturas sindicais que, em sequência da alteração à lei sindical, conta com o número de associados suficientes para reunir com o Ministério da Administração Interna - vai eleger novo presidente. Humberto Alvão Carvalho, de 46 anos, sucede a Peixoto Rodrigues no cargo.





O agente da Divisão de Trânsito de Lisboa preside à lista única que se candidata às eleições de segunda-feira. AoHumberto Carvalho disse que uma das prioridades será um apelo à fusão de sindicatos. “O SUP já integra a Federação Nacional de Sindicatos, mas aspira a que a união no seio da PSP seja muito maior”, explicou o responsável.

Humberto Carvalho adiantou ainda que vai lutar pelo fim dos suplementos na PSP, “e consequente aumento do salário-base”. “Em situações de doença em que os polícias perdem os subsídios, esta medida irá ajudar muito”, afirmou.