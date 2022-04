O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, aproveitou este sábado o 100.º aniversário dos Bombeiros do Município de Tomar para lançar o “desafio da profissionalização” e frisou que “o Governo tem vindo a reforçar a rede de equipas de intervenção permanente” (662 no total) e o “modelo de resposta profissional permanente a riscos de proteção civil”.



O presidente da Proteção Civil, Duarte Costa, defendeu um modelo que integre “todos os profissionais numa organização permanente do sistema de proteção civil”. Para Guilherme Isidro, da Liga dos Bombeiros, “a profissionalização é necessária para a primeira intervenção ser garantida, complementada com voluntariado.”