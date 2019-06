Novo mosteiro já entusiasma aldeia em Miranda do Douro

"Já parece que é outro mundo", diz Alzira Rodrigues, de 84 anos, depois de subir o monte com duas amigas, a cerca de 1,5 quilómetros da aldeia, para ver de perto os primeiros trabalhos do futuro mosteiro das monjas da Ordem Trapista, que vivem segundo a regra de São Bento, o primeiro no País, em Palaçoulo, concelho de Miranda do Douro.O último mosteiro beneditino na região, em Castro de Avelãs, Bragança, foi encerrado há 472 anos. A bênção do início das obras da Casa de Acolhimento tem lugar hoje.A população está curiosa e expectante. "Conhecia isto bem, e agora está diferente. Acho uma coisa interessante para a nossa zona. Em termos de turismo, é uma mais-valia", refere Eduardo Aleixo, 49 anos, outro dos cerca de 550 habitantes. Luís Martins, também de 49 anos, partilha a esperança. "É uma obra importante, que vai trazer visitantes e turistas para a aldeia, para o concelho e até para Portugal inteiro."Já Manuel Ferreira, de 82 anos, espera que alguns forasteiros possam ficar. "Que comprem aqui casas, que já há muitas à venda. É bom ter pessoal à volta", frisa.São 30 hectares de terreno, que foram negociados com cerca de 60 proprietários. A primeira fase de construção prevê durar 18 meses, mas a obra - num valor de seis milhões de euros vai demorar 5 anos a estar concluída. Inclui uma hospedaria para turistas e visitantes, para autossustentação da Ordem. Primeiro, chegam 10 monjas, vindas do Mosteiro de Vitorchiano, em Itália, a sede da Ordem, mas deverão ser 40.