Novo protocolo com o INEM dá balão de oxigénio aos bombeiros

O acordo entre INEM e bombeiros não era revisto desde 2011 e o novo documento, assinado no início da semana e que deve entrar em vigor já a partir deste mês, vem dar uma preciosa ajuda financeira aos bombeiros, responsáveis por 90% de todo o serviço de emergência pré-hospitalar no País.



Há agora uma taxa de saída única com o valor fixo para todas as corporações de 12 euros. O preço por quilómetro aumenta 9 cêntimos e é agora de 40 cêntimos, a partir do vigésimo quilómetro percorrido. O valor para os consumíveis duplicou.