Novo ‘pulmão’ da cidade de Macedo de Cavaleiros concluído em dois anos

Município está a negociar com proprietários de 14 parcelas de terreno e admite recurso a expropriações.

Por Tânia Rei | 09:55

Macedo de Cavaleiros vai ter um espaço verde que vai ocupar grande parte do centro da cidade. O projeto está orçado em cerca de três milhões de euros, com apoio de fundos comunitários, e deverá ficar concluído até ao final do mandato autárquico.



Decorrem agora as negociações com cinco representantes dos proprietários de 14 parcelas de terreno. O município admite recorrer a expropriações para que sejam cumpridos os prazos da candidatura a fundos europeus.



"O projeto está aprovado, mas condicionado à tomada de posse dos terrenos. Estamos em negociação com os proprietários. No máximo, dentro de um mês, trataremos do processo definitivo de expropriação caso não cheguemos a acordo", confirmou Benjamim Rodrigues, o presidente da câmara.



O futuro parque vai estender--se desde o limite da avenida Dr. Urze Pires até bem perto dos Paços do Concelho, atravessando o coração da cidade.



"Temos pequenos espaços verdes, mas um que dignifique a cidade, que seja representativo e que marque pela visibilidade não tínhamos. Este é um projeto que não é de agora. Lembro-me que ainda eu era jovem e já se falava nisso. Todos os presidentes da câmara quiseram construir o parque, mas não era fácil, por serem muitos proprietários", explicou Benjamim Rodrigues.



O autarca acrescenta que quando se trata de vender no centro da cidade, há "um certo aproveitamento especulativo no valor dos terrenos".



Dentro de dois anos, a obra deverá estar concluída, espera Benjamim Rodrigues. "Queremos que, em 2021, tenhamos a certeza de que executámos a obra", remata o edil.