Novo quartel de Almancil já foi inaugurado

Foi esta sexta-feira inaugurado o novo quartel da GNR de Almancil, que até agora funcionava numa casa particular. O moderno edifício custou 1,2 milhões de euros - adiantados pela autarquia de Loulé, mas que serão ressarcidos pelo Ministério de Administração Interna - e vai contar com um total de 26 efetivos, mais cinco que anteriormente.



"A segurança é um fator essencial para os investidores e turistas escolherem este destino e é o que nos diferencia de outros destinos mediterrânicos", justificou Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna. A GNR de Almancil serve mais cerca de 11 mil habitantes e tem a jurisdição em áreas de turismo de luxo, como a Quinta do Lago e Almancil.

