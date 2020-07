Novo quartel dos bombeiros de Braga avança no próximo ano

A Câmara de Braga e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga assinaram este domingo um protocolo para a construção de um novo quartel, que pode avançar já em 2021.O presidente da autarquia, Ricardo Rio, afirma que que foi necessário ultrapassar questões urbanísticas para viabilizar o terreno que a Câmara tinha doado aos bombeiros."Não estavam garantidas as condições, estão agora. Uma vez conhecido o interesse estratégico do projeto, acredito que ainda este ano poderemos ter as condições para que a obra inicie. É para isso que estamos a trabalhar", disse o autarca.