Segundo sismo sentido hoje na ilha do Faial

Um sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter foi hoje sentido pelas 18h05 dos Açores (mais uma hora em Lisboa) no Faial, depois de outro evento, de madrugada, ter sido também sentido na ilha.

De acordo com nota do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo das 18:05 locais teve epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Castelo Branco e Feteira, no concelho da Horta, e foi ainda sentido com intensidade III em Matriz, também neste concelho, adianta o CIVISA.

Às 04:12 dos Açores, sentiu-se nas ilhas do Faial e do Pico um sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter.

A zona oeste do Faial está a registar desde o dia 03 de novembro "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos "com epicentro no mar", explicou à agência Lusa o presidente do CIVISA.

"É uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 03 de novembro, sensivelmente desde as 16:00, que se registou um ligeiro incremento da atividade sísmica nesta zona sismogénica, localizada a oeste do Faial, com uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha", adiantou no inicio do mês Rui Marques, acrescentando que "este é o terceiro incremento da atividade sísmica neste setor este ano".