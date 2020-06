Novo suspeito do caso Maddie "vai continuar na prisão", garante procuradora

Numa altura em que Christian Brueckner, está prestes a cumprir os 21 meses de prisão a que foi condenado por tráfico de droga, surgem relatos de que o pedófilo alemão, suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, poderia usar um vazio legal para sair em liberdade, uma vez que pediu recurso da condenação a 7 anos de prisão por ter violado de uma mulher de 72 anos no Algarve. Um dos procuradores alemães que está encarregue do caso já veio garantir que Brueckner "vai manter-se na prisão" de Kiel.

"Este indivíduo foi já condenado e não vai sair da prisão, mesmo que lhe seja concedida liberdade condicional, uma vez que o mandado de detenção no caso de violação ainda não foi revogado", garantiu a procuradora alemã Stephanie Gropp.

Brueckner foi condenado a 7 anos de prisão pela violação de uma mulher em Portugal, próxima do altura em que Maddie desapareceu da Praia da Luz, mas o homem recorreu da sentença e esperava que pudesse ser libertado enquanto o caso é decidido em segunda instância. Tal não acontecerá.

Gonçalo Amaral, ex-inspetor da PJ de Portimão, esteve na CMTV este fim de semana para comentar os últimos dados e as novas provas no caso, apelidando Brueckner de "suspeito perfeito" e revelando informações inéditas.