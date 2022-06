Novos atrasos podem ditar despedimentos no aeroporto de Lisboa

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, ameaça demitir os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) responsáveis pela segurança no aeroporto de Lisboa, caso se repitam os problemas da semana passada. Já o SEF rejeita responsabilidades e garante que o caso na Portela não se revolve com recursos humanos. Recorde-se que o caos instalou-se depois de milhares de passageiros terem esperado várias horas nas filas para a apresentação do passaporte."Uma falha desta natureza tem que levar à substituição imediata de quem tem essa responsabilidade no aeroporto. Esta foi a orientação que foi transmitida à direção-nacional do SEF. Porque, quando se deteta que está a haver uma sobre concentração de chegadas, há uma equipa de contingência que é mobilizada por parte do diretor-nacional do SEF. Não foi mobilizada na segunda-feira porque não foi comunicada essa falha. Mas já foi referido que não pode voltar a repetir-se", disse José Luís Carneiro em entrevista ao jornal ‘Público’.