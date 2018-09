Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novos cinco mil caloiros na Universidade do Porto com os olhos no futuro

Boas-vindas aos alunos com kits que incluem entradas grátis em museus da cidade.

08:42

O regresso às aulas marca por esta altura a vida de milhares de jovens. Principalmente aqueles que pela primeira vez ingressam no Ensino Superior e enfrentam uma preciosa etapa para o futuro. A Universidade do Porto (UP) deu as boas-vindas aos cinco mil novos caloiros, ontem à tarde, em frente ao edifício da Reitoria, na praça dos Leões. Sob o mote ‘A tua nova casa’, os mais recentes membros da academia foram recebidos pelos orgãos socias da UP.



"Sinto-me feliz por ter entrado na universidade. Ter a melhor média deixa-me bastante contente. Valeu a pena a força de vontade. Agora também quero aproveitar a nova vida académica", contou ao CM Leonor Barbosa, de 19 anos e de Gondomar, que entrou com a melhor média do País (20 valores) no curso de Direito. A mudança de vida destes estudantes é encarada com grande expectativa. "É uma mudança radical deixar o Ensino Secundário e vir para o Ensino Superior. Temos uma maior exigência e uma outra responsabilidade", disse Tomás Freitas, que vive no Porto.



Apesar de alguns não terem que sair de casa, outros abandonam o lar pela primeira vez. "A minha filha vem da Madeira. Há sempre receio, mas é o resultado do trabalho que se foi fazendo durante 18 anos. Agora é deixá-los voar", conta Sandra Barreto, cuja filha entrou em Ciências Farmacêuticas. Entre as várias atividades preparadas, os novos alunos receberam um kit com entradas grátis em vários museus da cidade. " Queremos que eles se sintam bem recebidos na nossa academia", sublinhou ao CM João Vieira, presidente da Federação Académica do Porto.