Detido suspeito de tentar matar idosa à facada em Lousada

Foi detido pela Policia Judiciária do Porto o ladrão suspeito de tentar matar uma idosa à facada, na quinta-feira à tarde, em Macieira, Lousada. O cadastrado de 31 anos saiu da cadeia há menos de seis meses, depois de cumprir pena por homicídio, e estava em fuga depois de ter esfaqueado no pescoço a idosa, de 85 anos, em casa, para lhe roubar dinheiro. Foi localizado pelos inspetores da PJ do Porto ao início da tarde desta sexta-feira, menos de 24 horas depois do violento assalto, numa autoridade hoteleira de Valença.

A vítima está hospitalizada em estado grave, a lutar pela vida. O cadastrado será ouvido em tribunal, em primeiro interrogatório judicial, indiciado por tentativa de homicídio.