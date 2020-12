Dois mortos e dois feridos em despiste de carro em Celorico da Beira

O despiste de um veículo ligeiro, pelas 22h29 de segunda-feira, na Estrada Nacional 17, em Celorico da Beira, Guarda, provocou dois mortos, um ferido grave e outro ligeiro, segundo fontes da proteção civil e da GNR.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda tratou-se do despiste de uma viatura ligeira de mercadorias, que ocorreu na Estrada Nacional 17, "à saída de Cortiço da Serra (concelho de Celorico da Beira), a caminho de Gouveia", junto do cruzamento para Carvalheda/Mesquitela.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que as duas vítimas mortais e os dois feridos são jovens com idades compreendidas entre 22 e 29 anos.

Os dois óbitos foram declarados no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR.

Estiveram no local do acidente 33 elementos e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Gouveia e Fornos de Algodres, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, segundo fonte do CDOS.