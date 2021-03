Suspeito de participar em tiroteio com a polícia no Seixal fica em liberdade

O homem suspeito de envolvimento no incidente que ocorreu na terça-feira no bairro da Quinta das Lagoas, no Seixal, em que terão sido efetuados disparos contra a polícia, foi libertado depois de inquirido, revelou esta quarta-feira a PSP.

"A única pessoa detida na terça-feira, por suspeita de envolvimento no incidente, foi inquirida pela PSP, mas acabou por sair em liberdade", disse fonte da Direção Nacional da PSP, contactada pela agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, até ao momento, não foram feitas mais detenções relacionadas com este caso.