No primeiro mês desde que foram reativados ou começaram a funcionar, os 41 radares de controlo de velocidade operados pela Câmara de Lisboa apanharam, em média, 1267 condutores em excesso por dia. No total, foram 38 018 as infrações registadas pelos aparelhos entre 1 e 30 de junho. Considerando o valor mínimo das multas de velocidade – 60 € para quem é apanhado até 20 km/h acima do limite no local –, serão mais de 2,2 milhões de euros de receita que a autarquia vai gerar em apenas um mês.









Ver comentários