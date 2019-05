Dois vídeos gravados por reclusos no interior do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, e no da Carregueira, na Chamusca, foram divulgados esta sexta-feira nas redes sociais.Nos vídeos é possível ver reclusos a fumar nos estabelecimentos prisionais.Recorde-se que, mais recentemente, oito reclusos da prisão para jovens de Leiria fecharam-se numa camarata e gravaram um videoclip de música hip-hop, que filmaram com um telemóvel.