Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nu à frente de crianças e polícias em Lisboa

Homem de 39 anos baixou as calças e exibiu os genitais numa rua.

08:45

Um homem de 39 anos foi detido pela PSP de Lisboa na rua Possidónio da Silva (Estrela), por importunação sexual. O alerta foi dado por duas menores, depois de o homem baixar as calças e exibir os genitais.



Quando os agentes da PSP o localizaram, a poucos metros, estava ainda com as calças pelos joelhos e mantinha o mesmo comportamento apesar da presença de dezenas de pessoas. Foi detido e libertado com notificação para se apresentar em tribunal, mas faltou.