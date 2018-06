Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de incêndios em maio mais do que triplicou em relação a 2017

Foram registados 2260 incêndios rurais no mês passado.

10:34

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou 2260 incêndios rurais em maio, mais do triplo do mesmo mês do ano passado (707).



Este número de incêndios é o mais elevado dos últimos cinco anos. No mês passado, o dispositivo aéreo de combate aos incêndios esteve em 396 missões, com uma taxa de sucesso de 97% no ataque inicial.



Segundo dados provisórios, a área ardida em maio foi de 1 101 hectares, contra 724 em 2017.