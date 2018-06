Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de mortes sobe no Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Até maio morreram mais 105 utentes do que em 2017.

Por João Mira Godinho | 08:31

Entre janeiro e maio morreram 1703 doentes nas unidades do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). Mais 105 do que em 2017, o que corresponde a um aumento de 6,57%. A maioria dos óbitos registou-se entre os utentes internados (1340) mas o maior aumento verificou-se nos falecimentos nas urgências.



Os dados constam de um relatório do Departamento de Produção do CHUA, relativo à atividade hospitalar, a que o CM teve acesso. De acordo com o documento, nas urgências hospitalares morreram 253 doentes, mais 19 (8,12%) do que em 2017.



Nas urgências básicas, o número de mortes passou de 101, em 2017, para as 110, este ano - mais 8,91%.



O relatório revela também que houve uma redução no número de cirurgias realizadas (programadas, urgentes e no exterior), e nas consultas médicas (primeiras consultas e consultas subsequentes).



Contactada pelo CM, a administração do CHUA recusa comentar "um documento de trabalho interno, que tem como objetivo a análise de indicadores, em que muitos deles são influenciados por fatores internos e externos".



PORMENORES

Ministro questionado

Na semana passada, o deputado do PSD, Cristóvão Norte, questionou o ministro da Saúde sobre os dados, no parlamento, e, como o governante "não respondeu" vai agora apresentar um requerimento "para que responda por escrito".



"Dados aterradores"

"Estes dados são aterradores, não há meios, não há organização", comentou ao CM Cristóvão Norte sobre os resultados do relatório. "O Governo tem de pôr em prática um plano de emergência para travar esta penosa agonia", acrescentou.