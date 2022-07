Número de queixas apresentadas à provedora de Justiça bate novo recorde em 2021

O número de queixas apresentadas à provedora de Justiça aumentou 6% no ano passado e ultrapassou as 12 200, tornando 2021 num novo recorde, com a proteção social a liderar nas denúncias e a saúde a registar forte crescimento.

De acordo com os dados divulgados hoje no relatório de atividade de 2021 deste órgão de Estado, a provedora de Justiça recebeu 12.219 queixas, o que representa um aumento de 6% face a 2020.

"Foi ainda registado um novo valor máximo de 21.259 solicitações dirigidas ao Provedor de Justiça, onde se incluem 2.865 chamadas recebidas nas linhas telefónicas especialmente dedicadas a crianças, idosos e pessoas com deficiência", lê-se no relatório.