Uma das armas do Ministério Público para sustentar a prisão preventiva de João Rendeiro prende-se com o passaporte do ex-banqueiro. O procurador sul-africano defendeu esta quarta-feira, depois da defesa dizer que havia apenas um passaporte, que Rendeiro tinha afinal três. Explicou que o número do passaporte usado pelo ex-banqueiro para entrar na África do Sul não corresponde ao do documento apreendido durante a sua detenção, sábado.