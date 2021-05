O condutor do camião que, em 2016, provocou um violento acidente ferroviário com uma vítima mortal na passagem de nível da Estrada do Peso, arredores de Santarém, refutou esta quarta-feira, no Tribunal de Santarém, quaisquer responsabilidades pela colisão.“Não me sinto culpado nem perante a justiça dos homens, nem perante a minha consciência”, afirmou Manuel Correia na primeira sessão do julgamento ...