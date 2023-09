“Nunca ouvi falar": Medo cala testemunhas de homicídio em Loures

“Não sei”, “não conheço”, “nunca ouvi falar”. Estas foram as poucas frases das cinco testemunhas arroladas pela acusação, ontem ouvidas no Tribunal de Loures, no âmbito do julgamento do homicídio de Manilson Novais.O jovem, de 16 anos, foi morto com um tiro de caçadeira em fevereiro de 2022 em Fetais, Loures, na sequência de uma guerra entre dois grupos rivais, e várias testemunhas, todas entre os 18 e os 24 anos, apontaram nos interrogatórios iniciais quem eram os culpados.Duas destas testemunhas só falaram sem ninguém na sala de audiências, invocando ameaças e medo de represálias, mas mesmo assim nada acrescentaram.