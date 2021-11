Francisco Moutinho, de 86 anos, é uma das várias pessoas que se diz burlada pelo empreiteiro brasileiro Raniery Louzada. O idoso vendeu o apartamento que tinha em Gaia para construir uma casa. O que era o sonho de uma vida transformou-se num pesadelo.





“Nunca pensei passar por uma situação destas. Dei-lhe mais de 43 mil euros e a minha casa ficou só com as paredes ao alto”, disse o idoso. O CM contactou o empreiteiro, que refuta as acusações. “Realizados 80% da obra, não fizemos o resto porque o proprietário nos impediu”, disse.