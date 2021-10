"Nunca será esquecido": Pai partilha mensagem emocionada após filho ser morto à porta de discoteca no Porto

O pai do jovem que morreu após ser agredido na fila de uma discoteca no Porto deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais."Ninguém pode imaginar a dor que um pai sente ao perder o filho tão querido. Agradeço a todos os que estão unidos connosco nesta tragédia. O meu filho lindo nunca será esquecido e a sua alegria de viver tem de ser um alento para todos nós", escreveu Rogério Correia numa publicação.Paulo Correia, de 23 anos, morreu na segunda-feira devido a agressões, que aconteceram após uma discussão com estudantes estrangeiros, que o acusavam de estar a passar à frente na fila. Atingido violentamente com um murro, a vítima caiu ao chão, bateu com a cabeça e sofreu graves lesões cerebrais. Um dos suspeitos ainda atirou uma garrafa ao jovem.

O alegado agressor, tem 21 anos e nacionalidade francesa, ficou em prisão preventiva.