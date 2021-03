Ao minuto Atualizado a 16 de mar de 2021 | 15:59

15:56 | 16/03 Homicida de Lucas Leote diz-se arrependido no final do julgamento. Leitura do acórdão prevista para 26 de março O arguido falou novamente e repetiu o que tinha dito no início da sessão. Disse que estava muito arrependido do que fez e nunca quis matar ninguém.



O advogado de defesa disse que o arguido é uma pessoa pacifica e que não é violenta. António Tavares, na versão da defesa, foi provocado e humilhado pelos seguranças e não houve intenção de matar.



Há atenunantes nesta situação: O arguido não tem antecedentes e tinha 20 anos quando praticou os factos.



A leitura do acórdão está prevista para dia 26 de março.

15:33 | 16/03 Mãe do arguido diz que nunca pensou que o filho pudesse disparar contra alguém A mãe do arguido falou. Disse que o filho tinha o 10.º ano de escolaridade, que residia na Moita, Margem Sul, mas que tinha vindo ter com o pai ao Algarve para arranjar trabalho.



Afirma que nunca pensou que o filho fizesse uma coisa destas uma vez que nunca viu o António com armas.

15:10 | 16/03 PJ diz que arguido teve apoio da namorada e de familiares para fugir Está agora a ser ouvida um inspetor da PJ que foi chamado a intervir num cenário de tiros no dia 23 de agosto de 2019 na discoteca Lick.



O polícia foi chamado após um funcionário da discoteca [Lucas Leote] ter sido atingido na cabeça e transportado para o hospital em estado crítico.



Afirma que fizeram perícias no local e falaram com pessoas que estavam no grupo de Tavares, incluindo a namorada deste. Após muita insistência, conseguiram que a Daniela prestasse declarações.



O PJ diz que Tavares teve apoio da namorada e de familiares para conseguir fugir. No local foi ainda encontrado um invólucro de bala e uma bala intacta. A bala disparada nunca foi encontrada.



O inspetor diz que de acordo com a postura que Tavares apresentou na altura do disparo, através das imagens da videovigilância, aquela não era a primeira vez que o arguido usou uma arma.



Recorde-se que o arguido, ao início da manhã, havia dito que nunca rinha mexido numa arma.



A bala que atingiu Lucas Leote perfurou primeiro uma placa de alumínio, acrescenta o investigador.

13:51 | 16/03 É a vez de Fernando Pires, GNR, falar em tribunal. Diz que estava perto do local quando tudo aconteceu uma vez que se encontrava a fazer ronda às patrulhas.



Fernando Pires afirma que ouviram um barulho, mas estavam com os vidros fechados e ar condicinado ligado e não perceberam o que era até que viram pessoas a correrem.



Diz que foi vista a mota do arguido a fugir do local e que iniciaram uma perseguição.



O arguido passou várias vezes para a outra faixa até que entrou numa urbanização. Perseguiram-no e, mais à frente, encontraram a mota mas o suspeito não estava no local.



Pausa para almoço no julgamento. Regressa às 14h30 para serem ouvidas mais testemunhas.

12:03 | 16/03 Assessor de organizador da festa diz que Tavares lhe pediu o cartão de cidadão apreendido Bruno David, um guarda prisional que estava na discoteca na noite do crime como assessor do organizador da festa, diz que Tavares se dirigiu a si para lhe pedir o cartão de cidadão que havia sido apreendido.



Sabia que o arguido tinha tido um desentendimento com os seguranças.



Bruno confirmou que o sapato saltou do pé de Tavares por acidente, como este havia referido, mas que tal aconteceu quando um segurança lhe pisou o pé enquanto o estavam a tirar do local.



A testemunha afirma ainda ter dito ao arguido para sair do local porque isto poderia correr mal para Tavares. Bruno David afirma que para a situação não escalar deu-lhe o cartão de cidadão de volta.

12:02 | 16/03 Namora quer constituir família com arguido mesmo que este seja condenado Daniela Filipa está grávida de António Tavares. A testemunha afirma que, mesmo que o arguido seja condenado, quer constituir família com o mesmo.



Afirma que Tavares não é perigoso.

11:56 | 16/03 Namorada do arguido diz que nunca viu Tavares com uma arma Daniela, que se encontra grávida do arguido, diz que recebeu um telefonema de Tavares a dizer que não o deixavam entrar na discoteca porque pensavam que ele era menor de idade.



Daniela Filipa já tinha trabalhado no Lick e diz haver muita discriminação na entrada para a discoteca.



Afirma que só soube que tinha havido disparos quando os seguranças a abordaram no local e disseram que ela era a namorada do arguido. A partir daí não a deixaram sair do local.



Daniela só chegou a casa as 12h30 depois de prestar declarações na PJ. Quando chegou é que reparou que a mota não estava em casa dela e que não sabia que Tavares a tinha usado.



A testemunha diz nunca ter visto António Tavares com uma arma.

11:52 | 16/03 Testemunha diz que mota usada por Tavares na noite do crime era da namorada André Ribeiro está agora a ser ouvido. É o dono do livrete da mota que Tavares usou na noite do crime, mas diz que a mota não lhe pertencia, que era da namorada do arguido.



A testemunha diz que a namorada de Tavares pediu para ele dar o nome para o seguro ficar mais barato, mas que mota não era dele.



É a vez de Daniela Filipa, namorada de Tavares, ser ouvida. Diz que nunca viveram juntos e que chegou às 3h00 à discoteca.



Estava no carro da amiga a trocar de sapatos quando tudo aconteceu. Afirna que não ouviu tiros e confirma que a mota é sua mas que Tavares costumava conduzi-la.

11:48 | 16/03 Segurança diz que Tavares ameaçou que iam "ficar magoados pelo que fizeram" Paulo Jorge afirma que António Tavares ainda ficou 15 minutos em frente à discoteca antes de ir buscar a arma e que disse que os seguranças iam Wficar magoados pelo que fizeram".



O segurança acrescenta que Tavares regressou entre uma hora e meia e duas horas depois com uma arma e pensou que este iria disparar para o ar.



Apesar de estar com capacete, Paulo Jorge percebeu que era Tavares pela fisionomia.



O segurança diz que o arguido apontou a arma diretamente para ele, que começou então a correr. "Oiço depois pelo rádio que balearam alguém na cabeça", continua Paulo que se tinha refugiado no interior da discoteca.



O segurança afirma que voltou cá fora e viu Lucas no chão. Paulo Jorge diz que apenas empurraram Tavares e que foram os seguranças as vítimas das agressões.



A defesa insiste que as imagens de videovigilância mostram Tavares a ser agredido pelos seguranças com pontapés.

11:40 | 16/03 Paulo Jorge, outro dos seguranças, diz que Tavares se mostrou agressivo ao ser barrado Paulo Jorge, outro dos seguranças, conta presencialmente a sua versão dos factos. Afirma que naquele verão apareciam muitos menores na discoteca e que, para controlar isso, solicitavam os documentos aos clientes.



O segurança afirma que ele e os colegas se aperceberam que o cartão de cidadão de Tavares não era dele.



Ao ser abordado, o arguido mostrou-se agressivo ao ser barrado à porta da discoteca.



O segurança acusa Tavares de ter agredido um outro segurança, que lhe rasgou a t-shirt e arranhou-lhe o pescoço. Acusa ainda o arguido de ter enfrentado quatro seguranças e que estava muito agressivo apesar de ser mais pequeno que os mesmos.



"Tavares começou a falar mal com eles quando disseram que iam chamar as autoridades por causa da identificação", afirma Paulo Jorge.

11:39 | 16/03 Segurança Pedro Borges nega agressões ao arguido "Umas pessoas tinham sido descobertas no interior que não tinham idade para entrar. Os seguranças receberam a ordem de não deixar entrar ninguém sem pedir a identificação", aponta Pedro Borges justificando que terá sido por isso que o cartão de cidadão de Tavares foi solicitado.



O segurança mantém a versão de não ter agredido Tavares, mas o advogado de defesa diz que as imagens de videovigilância mostram empurrões. Pedro Borges mantém que não agrediu ninguém.



O segurança disse que ficaram com o cartão de cidadão de Tavares para entregarem posteriormente à polícia.

11:35 | 16/03 Segurança ouvido em teleconferência diz que foi o arguido a ameaçar Um dos seguranças, Pedro Borges, que estava presente na noite do crime contradiz o que António Tavares, o arguido, alega.



A testemunha, ouvida por teleconferência diz que notou que o cartão de cidadão não era de António Tavares quando este tentou entrar na discoteca e que depois se espoletou uma discussão. De acordo com o segurança, Tavares terá dito que as coisas não iam ficar assim.



Tavares disse que lhes "ia fazer mal". A testemunha nega ainda qualquer tipo de agressão ao arguido, contrariamente ao que este diz.



Diz agora que Tavares tinha regressado com uma arma, de mota, com um capacete preto na cabeça.

10:46 | 16/03 Imagens de videovigilância mostram arguido a agachar-se enquanto dispara Na análise das imagens de videovigilância vê-se os clarões dos tiros. É possível ainda ver António Tavares a agachar-se enquanto dispara.



Após os disparos as pessoas que estavam à porta da discoteca começam a fugir. Lucas Leote cai e fica estendido no chão após ter sido disparado o segundo tiro. As imagens mostram também o pânico das pessoas na altura dos disparos enquanto fugiam.



O arguido mostra-se calmo e tem respondido a quase tudo o que é perguntado pelo juiz.

10:35 | 16/03 Arguido diz que não conhecia Lucas Leote O homicida diz que não conhecia Lucas Leote e que a sua discussão era apenas com os seguranças. Diz que não reagiu inicialmente porque os seguranças eram mais e que nunca tinha estado em contacto com uma arma nem sequer disparado uma.



Os juízes, os advogados e o arguido estão a ver as imagens de videovigilância da discoteca Lick da noite do crime

10:31 | 16/03 Acusa seguranças de agressões e ameaças O arguido diz que estava entre 5 a 7 metros de distância dos seguranças quando disparou e reconhece que estavam mais pessoas próximo dos seguranças quando disparou.



Diz que não se lembra do que foi dito na discussão com os seguranças, mas garante que houve ameaças, que foi agredido com pontapés numa perna por dois seguranças.



O jovem diz que apresentou um cartão do cidadão de outra pessoa para entrar na discoteca porque o dele estava caducado.



Os seguranças ter-lhe-ão confiscado o cartão de cidadão à entrada.

10:27 | 16/03 Arguido diz que disparou para "assustar" António Tavares diz que não percebe de armas, que não sabe qual era o calibre daquela e que quando chegou disparou ao lado "para assustar".



Tavares tinha o capacete na cabeça, uma vez que regressou de mota. "Não reparei que tinha acertado em alguém", garante.



"Só soube que tinha acertado em alguém nas notícias", assume. Tavares diz que chegou a pensar em se entregar mas o amigo que lhe deu a arma aconselhou-o a fugir".



No momento da fuga, o arguido assume que atirou a arma para a berma da estrada próxima da discoteca.



Relativamente à mota, esta é de uma amiga de Tavares que se recusa a identificar o amigo que lhe deu a arma.

10:18 | 16/03 “Nunca tive intenção de acertar em alguém”, diz homem que matou Lucas Leote à porta de discoteca em Loulé. Siga ao minuto O arguido afirma que não tinha a arma quando se deslocou à discoteca mas, após não o deixarem entrar, houve um "bate-boca" com os seguranças que o tentaram agredir e ameaçaram, acusa António Tavares.



"Agarraram em mim e tirara-me do local, os seguranças tentaram agredir-me, até me tiraram um sapato. Os seguranças continuaram a ameaçar-me, na altura não tinha nenhuma arma", afirma.



10:14 | 16/03 Início do julgamento atrasado O julgamento do homicídio de Lucas Leote estava previsto começar às 9h30 mas houve um atraso no transporte do arguido, António Tavares, de 21 anos.



Tavares está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Olhão.



Arranca esta terça-feira, no Tribunal de Faro, uma nova sessão do julgamento do homicídio de Lucas Leote.O jovem, de 19 anos, foi morto a tiro à porta da discoteca Lick, em Loulé, em 2019. O principal suspeito do crime, António Tavares, fugiu e esteve escondido em França durante um ano.Na origem do homicídio esteve uma discussão de António Tavares com os seguranças da discoteca após estes lhe terem barrado a entrada.Como retaliação, o suspeito regressou momentos depois, numa mota, e disparou em direção à entrada do espaço noturno, atingindo Lucas Leote na cabeça.