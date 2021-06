"Nunca tive intenção de lhe fazer mal", diz mulher acusada de tentar matar 'ex' com fogo em Valongo

"Nunca o quis matar porque ele era o amor da minha vida." O depoimento foi feito esta segunda-feira por Sara Rafael, nas alegações do julgamento em que é acusada de ter tentado matar o ex-namorado incendiando-o (tinha gasóleo e um isqueiro), em Valongo, em 2019.A arguida disse que tinha o combustível porque o carro andava com problemas e que a "intenção nesse dia era perceber o estado de saúde" do ‘ex’.O Ministério Público considera que ela atuou de forma premeditada e com intenção de fazer mal ao homem, por não aceitar o fim do relacionamento.