O casal estava num carro totalmente fechado na rua do Ouro, no Porto, a consumir droga num cachimbo artesanal. No banco de trás, a filha, de 2 anos e com trissomia 21, estava “muito agitada, a chorar convulsivamente e totalmente envolta numa nuvem de fumo branco”. A descrição consta do despacho do juiz, que refere ainda que num teste rápido a menor acusou logo cocaína no organismo.









