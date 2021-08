Fumo do fogo de Castro Marim observado por banhistas na praia da Alagoa

Os banhistas da praia da Alagoa (Altura) avistaram esta segunda-feira uma nuvem de fumo causada pelo incêndio que

"Esteve dominado desde as 10h20, mas houve uma reativação forte. As condições meteorológicas não são muito favoráveis, com muito calor e o vento a fazer algumas projeções", afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.