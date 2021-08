Nuvem de fumo do incêndio de Castro Marim visível na praia do Barril em Tavira. Veja as imagens

Uma nuvem de fumo provocada pelo incêndio de Castro Marim foi esta segunda-feira avistada na praia do Barril, em Tavira.Nas imagens reveladas pelo, é possível ver as grandes dimensões da nuvem, causada pelo fogo que

"Esteve dominado desde as 10h20, mas houve uma reativação forte. As condições meteorológicas não são muito favoráveis, com muito calor e o vento a fazer algumas projeções", afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.