Um crime hediondo. Foi assim que o Ministério Público classificou esta quarta-feira o caso do homem que esfaqueou até à morte o pai, Manuel Soares, em março do ano passado, em Lousada. O procurador acabou por pedir ao coletivo do Tribunal de Penafiel que condenasse Nuno Soares, de 32 anos, a uma pena de 18 anos de cadeia.