Um dia de verão, em família, transformou-se num pesadelo, quando o piloto e instrutor Conde d’Almeida, que seguia com um aluno, na avioneta, tem uma falha de motor e aterra de emergência, no areal cheio de gente.



Paulo António brincava, à beira-mar, com as filhas, de 6 e 8 anos, e com os sobrinhos quando o inesperado acontece.









Ver comentários