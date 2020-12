O caso de Ihor: Nove meses depois, Governo assume indemnização à família do ucraniano morto à guarda do Estado

"Uma instituição como o SEF não pode continuar assim", concluiu Marcelo.

Ihor Homenyuk, cidadão ucraniano de 40 anos, aterrou no Aeroporto de Lisboa a 10 de março de 2020 num voo proveniente de Istambul, Turquia. Dois dias depois, a 12 de março pelas 18h40, foi dado como morto. Conclusões da autópsia a Ihor revelaram que a morte foi causada por "asfixia mecânica por constrição do tórax associada às lesões traumáticas do tórax".Na chegada a Portugal [10h25 de dia], Ihor não apresentou um visto adequado para entrada no País, revela o Diário de Notícias. O cidadão ucraniano disse nesse dia que vinha trabalhar, alegadamente para a agricultura e não tinha bilhete de regresso para a Ucrânia - o país de leste e a UE têm um acordo que prevê a isenção de visto para estadas não superiores a 90 dias.A recusa de entrada em Portugal terá então alterado o comportamento de Ihor. Foi às 21h30 que o cidadão ucraniano foi encaminhado pela primeira vez para o hospital. Ihor foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria após os enfermeiros da Cruz Vermelha lhe terem diagnosticado uma crise convulsiva. Saiu do hospital no dia seguinte com prescrição médica contra epilepsia e convulsões.Entre, Ihor aparentava estar cada vez mais alterado: "evidenciava tremores, apatia, bem como dificuldade geral de locomoção", segundo testemunhos recolhidos pela IGAI.No dia, o relógio marcava 08h21 quando uma vigilante e um inspetor de turno se deslocaram à sala onde Ihor estava. Ali, deparam-se com um "indivíduo com os pés descalços e, deitado num colchão". O caso não foi reportado aos superiores.As horas de amargura foram passando. Ouviram-se gritos [de Ihor], segundo revelaram três vigilantes . As refeições não foram servidas ao cidadão ucraniano, nem almoço, nem lanche.Chegada a hora de um novo[cerca das 16h40], um inspetor-chefe depara-se com o estado de Ihor. O ucraniano estava deitado no chão, de bruços, com fitas nos braços e pernas e com algemas nos pulsos, revela o DN. Oe mandou desalgemar Ihor, abandonando momentaneamente o local. No entanto, as algemas foram apenas aliviadas.O inspetor-chefe terá então regressado à sala para colocar Ihor numa cadeira de rodas, mas o. Pensaram que tinha morrido. Depois de o voltarem a deitar, o ucraniano ainda conseguia respirar. As algemas só foram retiradas a Ihor quando este entrou em paragem cardio-respiratória. O INEM foi chamado, mas os atrasos sucederam-se. Foi então ativada a VMER do Hospital Santa Maria.Ihor foi assistido após 20 minutos em paragem cardio-respiratória. Depois de 23 minutos de suporte avançado de vida, sem resultado,]. O corpo viria a ser removido às 22h09 do mesmo dia. As conclusões da autópsia apontam para "causa de morte violenta, por asfixia mecânica e de etiologia homicida", segundo o DN.As diligências para chegar a conclusões relativamente à morte do cidadão ucraniano levaram a que três agentes do SEF fossem suspensos dois dias após a declaração de óbito de Ihor. Apenas aa Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) instaura processos ao diretor e subdiretor de Fronteiras em Lisboa e a três inspetores do SEF.Eduardo Cabrita reage a. O ministro da Administração Interna revela que houve "negligência grosseira e encobrimento gravíssimo" no caso da morte de Ihor Vários meses após a morte do marido, a viúva de Ihor exige uma indemnização ao Estado português . 230 mil euros foi o que Oksana Homeniuk pediu aSeguiram-se acusações formais contra três inspetores do SEF por homicídio qualificado. As conclusões do inquérito do IGAI são entregues ao Ministério Público e aí são instaurados[somam-se nove processos aos três anteriores por homícidio qualificado] contra inspetores do SEF.Apenas aé que a diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, presta declarações em que aponta para uma "situação de tortura evidente" no caso da morte de Ihor. Não se demitiu, apesar das demissões anteriores do diretor e subdiretor de fronteiras do Aeroporto de Lisboa.No dia Cristina Gatões demite-se da direção nacional do SEF . Três dias depois, a Eduardo Cabrita anuncia que o Estado vai indemnizar a família de Ihor . O valor da indemnização será definido pela Provedora de Justiça. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reage e diz que se o processo de atuação do SEF for comum e idêntico ao que resultou na morte do cidadão ucraniano "está em causa" a continuação do serviço.