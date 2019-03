Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aníbal Pinto nega ter cometido crime e diz que já foi constituído arguido noutros casos mas nunca foi condenado

Aníbal Pinto reage em direto à CMTV a ter sido constituído arguido no caso Doyen Sports.

20:39

O advogado de Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, Aníbal Pinto, confirmou esta sexta-feira ter sido constituído arguido, na sequência da investigação ao alegado pirata informático, que está em prisão preventiva.



Aníbal Pinto afirmou à CMTV que já foi constituído arguiodo noutros casos, mas nunca foi acusado. "Qualquer advogado no exercício da sua função tem de defender os interesses do seu cliente dentro da legalidade", disse.



O também comentador da CMTV admitiu que a reunião numa bomba da gasolina foi "inapropriada". "O colega pediu-me para ser numa bomba e eu por cordialidade aceitei o encontro", revela assumindo que saiu do encontro e aconselhou o seu cliente, Rui Pinto, a cortar relações com a Doyen.



A justificação do colega advogado, segundo Aníbal Pinto, terá sido a falta de disponibilidade do próprio.



"Vou requerer naturalmente o levantamento de sigilo à ordem dos advogados que será concedido e irei explicar tudo", afirma ao CM o advogado acrescentando que os clientes nem sempre contam tudo aos advogados.



Aníbal Pinto sublinha ainda que nunca cometeu nenhuma ilegalidade e que sempre aconselhou tudo pela forma legal aos seus clientes.



"Nunca participei num crime em consciência", diz Aníbal Pinto.