Menino belga de seis anos ficou preso num filtro durante as férias, em Setúbal. Acabou por não resistir e morreu no hospital.

As manobras de reanimação surtiram efeito e o pequeno Vic foi transportado em estado crítico para o hospital pediátrico, onde esteve em coma até esta segunda-feira de manhã.



Os pais, residentes em Antuérpia, ficaram sempre ao seu lado. Mas no fim de semana, depois de vários exames, o pai admitiu ser uma batalha perdida. Segundo o relato que manteve nas redes sociais, Vic estaria em morte cerebral e só as máquinas o mantinham vivo.



"Este é o momento que todos nós já vimos em filme. "É realmente injusto!", diria o Vic. É mesmo injusto", escreveu ainda o pai, Michael Wanzeele.

"Hoje de manhã, às 06h00, o coração do Vic parou de bater. Estávamos os dois ao lado da cama dele. Algo que ele sempre pediu era estar perto de nós. Tenho a certeza que o meu melhor amigo encontrou amigos em algum lugar no reino animal e está a investigar. Espero que tenha sorte e encontre um megalodon [tubarão pré-histórico]. Hoje, abracem os vossos filhos ainda com mais força".Foi com este texto, no Facebook, que o pai do menino belga, de 6 anos, que há seis dias lutava pela vida no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, depois de se ter afogado numa piscina em Azeitão, anunciou a morte da criança e se despediu do filho.Vic Wanzeele passava férias com os pais e o irmão mais novo num turismo rural em Azeitão, Setúbal, quando ficou com um braço preso no sistema de filtragem da piscina, na terça-feira à tarde. A criança terá estado longos minutos sem respirar e quando foi resgatada estava em paragem cardiorrespiratória.