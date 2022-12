Jéssica foi torturada, espancada e deixada a agonizar até à morte. As fotografias do corpo da criança, que constam no processo, consultado esta segunda-feira pelo CM, são chocantes. Tem a cara desfigurada, as orelhas cortadas e hematomas espalhados por todo o corpo. Mas perante este cenário, Inês deitou-a na cama e esperou seis horas até pedir socorro.









