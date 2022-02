Uma família de Vila Verde, com dois filhos, de nove meses e sete anos, ficou desalojada devido a um fogo que destruiu todo o interior da casa, em Barbudo, na madrugada de terça-feira.



“Acordei com fumo e só tive tempo de chamar o meu marido, que pegou no menino que dormia na cama. O fogo destruiu-nos tudo em minutos”, recorda Célia Cunha, que estava em casa para surpreender o filho mais velho, depois de vários dias com o mais novo internado no hospital. “Precisamos de tudo o que nos possam dar, porque pelo nossos filhos temos de nos reerguer”, disse sem conter a emoção.