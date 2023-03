Na 2.ª sessão do julgamento de Emídio Maia, 22 anos, acusado de atingir Carlos Matos, 30, com dois tiros, no Bairro de Francos, Porto, foi ouvida a mãe da vítima: "O meu filho sofre muito e está sempre a chorar", afirmou esta terça-feira em tribunal.Em resultado dos ferimentos de bala, Carlos desloca-se de cadeira de rodas.