"O meu filho tem de ficar na prisão": Homem esfaqueia irmão enquanto mãe dormia

Um homem de 50 anos esfaqueou e deixou o irmão, de 57, em estado grave, no interior da habitação que partilham, na avenida Estrada Real, em Amarante. A vítima foi hospitalizada no S. João, no Porto, e o agressor, depois de ter fugido, foi detido.O caso ocorreu pelas 23h00 de sábado, quando Jorge Paulo chegou a casa embriagado. A mãe, de 82 anos, estava a dormir e o filho começou a provocar desacatos, surgindo então o irmão, que foi golpeado nas costas e na cara."Que grande tragédia nos foi acontecer. Pedi pelas almas que me levassem o meu filho para a cadeia, mas as autoridades não atuaram. Se o tivessem feito, não tinha chegado a este ponto", disse Maria de Lurdes Ferreira, mãe de agressor e vítima, que diz que o suspeito tem problemas de consumo de álcool e de droga, o que já a levou a chamar várias vezes a GNR."Ele partia tudo e nós caladinhos. Ninguém podia dar um ‘ai’. Chamei-os uma, duas, três vezes e pedi-lhes para levarem o meu filho, mas eles diziam que não o podiam fazer", acrescenta a familiar. "O meu filho já devia estar na cadeia há pelo menos um ano por aquilo que tem feito. Na prisão, só há droga com dinheiro. A mim, lá, não me vai ver nem uma vez. A minha esperança é que sirva para recuperar", lamenta, emocionada.À chegada dos bombeiros, o agredido, José Manuel, estava totalmente ensanguentado. Foi inicialmente hospitalizado em Penafiel, mas logo transferido para o S. João. O irmão, Jorge Paulo, foi detido e deve ser presente a tribunal.