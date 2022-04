"O meu filho vai ter o teu nome": Namorada de jovem que morreu em Marina D'Or escreve carta de despedida

A namorada de Xavier Rodrigues, o jovem português que morreu esta segunda-feira à noite em Marina D'Or, Espanha, recorreu ao Twitter para partilhar uma carta de despedida que escreveu ao jovem de 18 anos.



O estudante encontrava-se em Espanha, juntamente com o grupo de 60 alunos do Agrupamento de Escolas de Cister, a usufruir da viagem de finalistas do 12º ano. Estava no quarto quando se sentiu mal. Foram acionadas as equipas médicas da organização da viagem e o jovem acabou por ser transportado para o Hospital General Universitari de Casteló. Xavier acabou por não resistir e o óbito foi declarado naquela unidade hospitalar.









Fiz este texto que queria partilhar com vocês pic.twitter.com/6cyT4JghyY — Bruna Taborda (@bruna__nunes24) April 12, 2022





"Estas horas foram muito mais que horríveis, e imaginar uma vida inteira sem ti então é um inferno. Fizemos promessas que nos foram tiradas. Tu prometeste que seríamos felizes juntos quando voltasses, mas nunca voltaste", pode ler-se na publicação, onde acrescenta: "Viverei pelos dois. Viveremos juntos, sempre!"O jovem, segundo apurou o, tinha tido leucemia. Encontrava-se atualmente estável, depois de ter lutado durante dois anos contra a doença.Ao regressar ao quarto que partilhava com o irmão gémeo e outro amigo, na madrugada desta terça-feira, após mais uma noite de diversão no âmbito da viagem de finalistas a Marina D’Or, Espanha, Xavier Rodrigues, de 18 anos, viu tudo revirado e percebeu que tinham sido assaltados.O jovem ficou muito alterado e com falta de ar, entrando em paragem cardiorrespiratória. Os colegas deram o alerta e pediram socorro para o jovem, que foi transportado ao hospital, onde o óbito acabaria por ser declarado.