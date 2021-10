"O ministro teve responsabilidade", diz família de trabalhador morto por carro de Eduardo Cabrita na A6

O segredo de justiça faz com que a família de Nuno Santos, atropelado mortalmente em junho pelo carro de Eduardo Cabrita, não saiba sequer o resultado da autópsia.Ainda assim, Marta Azinhaga, a viúva, não tem dúvidas: "O ministro teve responsabilidade." Em entrevista à SIC diz que acredita que o carro ia em excesso de velocidade e que é o ministro que "dá as ordens"."Acusaram logo o Nuno. Falei com os colegas e vi as roupas dele. Foi apanhado pelas costas. Não atravessaria a estrada assim", assegura a mulher, que pede respostas, tal como a filha mais velha, agora assistente no processo.Sofia Santos quer um desfecho: "Precisamos de saber como é que isto vai terminar." Outra das dúvidas para a família é o paradeiro do carro do ministro e se foram ou não feitas peritagens. Tudo, mais uma vez, devido ao segredo de justiça. "Porquê? É muito revoltante. Isto é um acidente de viação, um acidente de trabalho. Porquê?", pergunta a viúva a quem a Segurança Social atribuiu uma pensão de 173 euros. As filhas recebem 43 euros, cada uma.