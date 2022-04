“O seu objetivo era mesmo matar o seu irmão e o facto de o seu irmão não ter corrido risco de vida não afasta a sua vontade de o matar.” António José Costa, de 67 anos, ouviu em pé, e sem qualquer reação, a juíza do Tribunal de Guimarães descrever como a 21 de maio do ano passado tentou matar o irmão, Bernardino, de 60, com quem estava desavindo devido às partilhas dos bens da família, em Vizela.









Chorou ao ouvir a decisão do tribunal de lhe aplicar uma pena suspensa, de quatro anos e dez meses, por um crime de homicídio, na forma tentada. Contou com o apoio de vários familiares.

Na leitura da sentença, o tribunal aconselhou António José Costa a “aprender a gerir de modo pacífico as situações de conflito familiar”. O arguido, com 67 anos, tentou matar o irmão com um estilete de fabrico artesanal, no dia da morte da mulher. Depois de abalroar o carro até provocar um despiste, desferiu-lhe dois golpes, até a arma partir.