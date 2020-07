"O País perdeu um grande bombeiro": Centenas no último adeus a bombeiro herói

Centenas de pessoas participaram esta terça-feira, em Miranda do Corvo, nas cerimónias fúnebres do chefe José Augusto Fernandes, de 55 anos, que morreu no sábado quando combatia um incêndio na serra da Lousã.Num discurso emocionado, o comandante da corporação, Fernando Jorge, lembrou que o País "perdeu um grande bombeiro" e deixou uma mensagem de força: "Amanhã e depois de amanhã estaremos com coragem e abnegação a enfrentar o perigo. Essa é a melhor forma de te honrar."O dia de ontem foi longo e de grande emoção. A meio da manhã, os bombeiros deslocaram-se ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra para transportar a urna com o corpo do colega. Após uma paragem em Fraldeu, aldeia natal de José Augusto, chegaram a Miranda do Corvo. As cerimónias decorreram no salão do quartel. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, associaram-se a esta última homenagem.Após a missa de corpo presente, o cortejo rumou ao cemitério, num trajeto em que a urna foi levada em ombros pelos colegas. No percurso, ouviam-se palmas das centenas de pessoas que assistiam ao último adeus a um bombeiro que contava 39 anos de dedicação à farda.